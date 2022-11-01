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Иран

Иран проведёт открытые процессы над демонстрантами

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 Кнарик Хачатрян
Протестующая с плакатом, требующим ввести санкции против иранских властей
Протестующая с плакатом, требующим ввести санкции против иранских властей   -   Авторское право  Jonathan Brady/AP

Власти Ирана объявили, что проведут публичные судебные процессы около 1000 человек, арестованных во время протестов в Тегеране. Они начались после смерти 22-летней Махсы Амини, скончавшейся во время содержания под стражей в полиции. По сообщению национального информационного агентства Tasnim, судебные процессы пройдут позже на этой неделе.

Правозащитная организация Amnesty International охарактеризовала реакцию Тегерана на волну протестов в стране как "ж`стокое подавление". В минувшие выходные иранские силы безопасности применили слезоточивый газ и открыли огонь по толпам демонстрантов.

В результате разгона протестов, начавшихся 7 недель тому назад, погибли по меньшей мере 283 человека и были арестованы более 14 000.

Некоторым из арестованных в провинциях были предъявлены обвинения в преступлениях, караемых смертной казнью.