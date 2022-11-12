Cаммиты Ассоциации государств Юго-Восточной Азии в Пномпене

Президент США Джо Байден прибыл в Камбоджу на встречу лидеров стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. В Пномпене он пообещал убедить китайского лидера Си Цзиньпина взять под контроль претензии Северной Кореи на статус ядерной державы.

Украина впервые приглашена на саммит АСЕАН. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал на пресс-конференции о встрече с премьер-министром Австралии Энтони Албанезе, который заверил его, что будет и дальше поддерживать Украину в условиях российского вторжения. Говоря о Китае, Кулеба указал на необходимость продолжения диалога с китайским правительством, направленного на усиление давления на Россию.

Во встрече лидеров АСЕАН так же приняли участие президент Южной Кореи и премьер-министры Китая и Японии. Главными темами саммита заявлены продовольственная и энергетическая безопасность, рост инфляции и восстановление после пандемии COVID-19.