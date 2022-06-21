Российскую нефть покупает Азия

Российские энергоносители продолжают финансировать вторжение в Украину. Хотя деньги за них приходят уже в основном не с Запада, а из Азии. Китай и Индия покупают по сильно заниженным ценам ту нефть, от которой отказываются другие страны (из-за санкций, введенных после начала войны).

Это обстоятельство, вместе с ростом цен, привело к тому, что, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), Россия получила предполагаемый доход от экспорта нефти в мае в размере 20 млрд долларов, что на 1,7 млрд долларов больше, чем в апреле.

Импорт российской нефти в Китай вырос в мае на 28%, что помогло России обогнать Саудовскую Аравию и стать крупнейшим поставщиком Поднебесной.

По данным агентства маркетинговых исследований Kepler, с начала 2022 года Индия потребила уже около 60 млн баррелей российской нефти по сравнению с 12 млн баррелей за весь предыдущий год. Индийский экспорт нефтепродуктов, таких, как дизельное топливо, увеличился на 20% с тех пор, как началось вторжение в Украину. Газета Wall Street Journal сообщила, что индийские компании закупают российскую нефть, перерабатывают и затем продают (в том числе в США) в виде нефтепродуктов, на которые действие санкций не распространяется.