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Бельгия

Экономические требования звучат на забастовках в Европе

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 Ирина Шелудкова
В странах Европы рабочие требуют повышения зарплат
В странах Европы рабочие требуют повышения зарплат   -   Авторское право  Geert Vanden Wijngaert/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Бельгийские профсоюзы требуют повышения зарплат. В результате забастовки в аэропорту Брюсселя отменены более половины рейсов. К стачке присоединились сотрудники большинства больниц в Валлонии и столице Бельгии. Манифестации прошли и в других городах страны. 

На фоне энергетического кризиса рост инфляции в европейских странах бьет рекорды. 

Представитель профсоюза FGTB Эрик Бойсанс: "Это демонстрация в поддержку покупательной способности, зарплат, социальных льгот, всего, что сегодня заблокировано. Мы действительно живем в ситуации кризиса. Кризисы следуют один за другим, и сейчас это —  настоящий удар. Даже для более обеспеченных людей сегодня счета за энергию становятся потрясением". 

В Афинах из-за акции протеста общественный транспорт не работает до утра четверга. Участники общенациональной забастовки требуют повышения зарплат и снижения налогов. На улицы Афин и Салоников вышли десятки тысяч людей.