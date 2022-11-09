Экономические требования звучат на забастовках в Европе

Бельгийские профсоюзы требуют повышения зарплат. В результате забастовки в аэропорту Брюсселя отменены более половины рейсов. К стачке присоединились сотрудники большинства больниц в Валлонии и столице Бельгии. Манифестации прошли и в других городах страны.

На фоне энергетического кризиса рост инфляции в европейских странах бьет рекорды.

Представитель профсоюза FGTB Эрик Бойсанс: "Это демонстрация в поддержку покупательной способности, зарплат, социальных льгот, всего, что сегодня заблокировано. Мы действительно живем в ситуации кризиса. Кризисы следуют один за другим, и сейчас это — настоящий удар. Даже для более обеспеченных людей сегодня счета за энергию становятся потрясением".

В Афинах из-за акции протеста общественный транспорт не работает до утра четверга. Участники общенациональной забастовки требуют повышения зарплат и снижения налогов. На улицы Афин и Салоников вышли десятки тысяч людей.