"Свято место пусто не бывает": Турция рвётся к лидерству в Средней Азии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл на саммит Организации тюркских государств (ОТГ), который проходит в Самарканде. За его встречами и заявлениями внимательно следят как в Азии, так и в Европе. Аналитики подчёркивают, что главной целью Эрдогана в Самарканде будет укрепление экономических связей с богатыми ресурсами бывшими советскими республиками в момент, когда Москва увязла в войне в Украине.

В саммите под председательством Турции принимают участие, помимо хозяина - президента Узбекистана, лидеры Азербайджана, Казахстана и Киргизии. Премьер-министр Венгрии и глава верхней палаты парламента Туркмении приехали в Самарканд как представители стран-наблюдателей. Темой встречи на высшем уровне объявлена "Новая эра тюркской цивилизации: на пути к общему развитию и процветанию". В прошлом году группа отказалась от прежнего названия - Тюркский совет - в пользу Организации тюркских государств.

Турецкий президент уже несколько лет добивается более тесных культурных, языковых и религиозных связей с бывшими советскими республиками на Кавказе и в Средней Азии. Это его третья поездка в регион менее чем за два месяца, отмечают обозреватели. Она свидетельствует о решимости Анкары закрепиться здесь, пока Москва сосредоточена на Украине, учитывая, что вторжение в Украину в конце февраля напугало соседние с РФ государства Средней Азии и подтолкнуло Казахстан - самую большую страну региона - и самую густонаселённую Узбекистан искать других союзников, в частности, в лице Китая и Европы.

Что неудача для Москвы, то выгода для Турции

Состав ОТГ может расшириться, если изолированный пока Туркменистан станет полноправным членом группы. О таком варианте развития событий объявило министерство иностранных дел Турции, но пока не подтвердил Ашхабад. Если Туркменистан присоединится, то в созданный в 2009 году союз войдут все страны Средней Азии, говорящие на языках тюркской группы. "Сообщество тюркских государств начинает обретать форму", - заявил агентству Франс Пресс Байрам Балчи, преподаватель политологии в парижском Институте политических исследований.

Жители Самарканда положительно относятся к саммиту под руководством Турции, свидетельствуют опросы на улицах исторического города.

"Народ Турции считается братским народом, у нас много общего", - говорит 18-летняя студентка Севинч Журакулова.

"Очень приятно, что эти страны приезжают к нам и общаются друг с другом", - добавляет Хадича Муродова, 22-летняя жительница Самарканда.

Усилия Турции по созданию политических союзов с тюркоязычными экс-советскими республиками после распада СССР долгое время сдерживались сохраняющимся влиянием России. "С самого начала мечты о создании тюркского сообщества вес и влияние России были к этому препятствием", - считает Байрам Балчи, указывая на сильные экономические и военные связи Москвы в бывших советских республиках.

Но война в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном в 2020-м, а затем вторжение России в Украину в этом году придали новый импульс поискам Турции влияния в регионе. Этому в немалой степени способствует ослабление позиций Москвы.

Турция косвенно пожинает плоды неудач и ошибок России, позволяющих другим странам закрепиться в регионе Байрам Балчи Институт политических исследований, Париж

По мнению Андрея Грозина, руководителя отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ, "любая активность в Центральной Азии воспринимается Москвой если не как прямая угроза, то, по крайней мере, как нежелательная".

Он считает, что тесно сотрудничающие Турция и Россия, несмотря на разногласия на нескольких геополитических аренах, могли бы найти точки соприкосновения для совместной работы в Средней Азии. "Интересы Турции и России в Средней Азии не являются принципиально несовместимыми", - заявил Грозин агентству Франс Пресс, отметив, что Анкара в любом случае не обладает "таким количеством ресурсов, как Москва".

Что касается перспектив, по мнению Байрама Балчи, страны Средней Азии будут выбирать между предлагаемыми Москвой и Анкарой альянсами, "беря от них то, что их интересует, и отвергая то, что не интересует".

Жители Стамбула отмечают 84-летие со дня смерти Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой республики, 10 ноября 2022 г. Francisco Seco/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Турция также углубляет военные связи с бывшими советскими республиками, в частности, продавая беспилотники.

Она также использует свою "мягкую силу", финансируя мечети в регионе и выделяя деньги на школы и стипендии.

По данным Международного торгового центра (МТЦ) - женевского агентства при Всемирной торговой организации и ООН, объем торговли между Турцией и странами Средней Азии в 2019 году составил около $7,3 млрд. Эта цифра значительно отстаёт от объема торговли Средней Азии с Евросоюзом и Россией, который, по данным Международного торгового центра, составил в том же году около $29 млрд, и Китаем - $25 млрд.