English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
мир

Балканское турне Эрдогана

Access to the comments Комментарии
 Euronews
euronews_icons_loading
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган   -   Авторское право  Armin Durgut/Associated Press

Турция готова оказать Боснии и Герцеговине любую возможную помощь для преодоления внутриполитических конфликтов. Об этом заявлено в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайпа Эрдогана в Сараево. Боснийская столица — первая остановка в маршруте многодневного балканского турне турецкого лидера. Среди прочего, Эрдоган призвал обеспечить прозрачность и честность парламентских выборов, которые должны состоятся через месяц.

После Боснии Эрдоган отправится в Хорватию, а также в Сербию: там турецкий президент будет обсуждать и косовский вопрос — особенно на фоне нового недавнего конфликта из-за автомобильных номеров — и экономическое сотрудничество: Сербия — одна из самых привлекательных балканских стран для турецких инвесторов.