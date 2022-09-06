Балканское турне Эрдогана

Турция готова оказать Боснии и Герцеговине любую возможную помощь для преодоления внутриполитических конфликтов. Об этом заявлено в ходе визита турецкого президента Реджепа Тайпа Эрдогана в Сараево. Боснийская столица — первая остановка в маршруте многодневного балканского турне турецкого лидера. Среди прочего, Эрдоган призвал обеспечить прозрачность и честность парламентских выборов, которые должны состоятся через месяц.

После Боснии Эрдоган отправится в Хорватию, а также в Сербию: там турецкий президент будет обсуждать и косовский вопрос — особенно на фоне нового недавнего конфликта из-за автомобильных номеров — и экономическое сотрудничество: Сербия — одна из самых привлекательных балканских стран для турецких инвесторов.