Промежуточные выборы: Трамп назвал Байдена "врагом государства"

Демократы "разрушают страну", а ФБР и Минюст "действует по указке" Белого дома. Пенсильвания – один из важных штатов на ноябрьских промежуточных выборах в США – стала ареной противостояния Дональда Трампа и Джо Байдена.

Два дня назад, выступая в столице штата Филадельфии, действующий президент назвал своего предшественника и движение "Вернём Америке былое величие" (MAGA) "угрозой для демократии".

Проникновение в мой дом, Мар-а-Лаго, этот позорный рейд – ничто иное, как пародия на правосудие. Это издевательство над законами, традициями и основополагающими американскими принципами. Весь мир за этим наблюдал, весь мир в шоке от произошедшего. Дональд Трамп 45-й президент США

Выступление на митинге стало первым публичным появлением бывшего главы государства после обысков в его резиденции.

Именно Байден – враг государства. Вы хотите знать правду? Он и группа, которая его контролирует, – враги государства. Дональд Трамп 45-й президент США

Среди конфискованных материалов в доме миллиардера – документы под грифом "совершенно секретно". По сообщению американских СМИ, некоторые из них могли касаться ядерного арсенала страны.

"Меня волнует один момент – уверен, следователи над этим работают – так вот: агенты ФБР изъяли также десятки пустых папок с секретными пометкам. Из описи не ясно, какие именно документы в них хранились. И главное: куда подевались эти бумаги?" – говорит Эрик Такер, специалист по вопросам юстиции Associated Press.

В настоящее время парламентарии также пытаются прояснить роль Дональда Трампа в штурме Капитолия его сторонниками.

Ведётся следствие по делу о попытке отменить итоги президентской гонки.