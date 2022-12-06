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Франция

Французы отказываются носить маски на фоне тройной эпидемии

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 Euronews
Люди в ожидании автобуса в Париже
Люди в ожидании автобуса в Париже   -   Авторское право  BERTRAND GUAY/AFP or licensors

Французы в общественном транспорте отказываются надевать маски, несмотря на настойчивые рекомендации правительства.

Власти призывают население вернуться к порядком подзабытым защитным мерам на фоне сразу тройной эпидемии и в преддверии рождественских каникул.

В противном случае Минздрав Франции грозится сделать соблюдение ограничительных мер обязательным.

Социальное дистанцирование, вакцинация - это индивидуальная защита для наиболее подверженных риску пациентов, таких как те, с которыми я встретился сегодня здесь, в больнице Фош. Это также коллективная ответственность. Наша система здравоохранения находится под большим давлением, будь то в городской медицине или в больницах. В нынешней напряженной ситуации эта тройная эпидемия — бронхиолита, гриппа и ковида — ставит систему под угрозу, и если система не сможет больше справляться, то все пациенты окажутся в сложной ситуации
Франсуа Брон
министр здравоохранения Франции

Что касается ковида, кажется, французы порядком подустали от ограничений во время пандемии и предпочитают научиться жить с коронавирусом.

Эди Пауло Мигель, житель Парижа:

— Нужно ли делать это обязательным, большой вопрос, я лично думаю, что мы должны найти решение, чтобы в конце концов привыкнуть к ковиду, потому что создается впечатление, что он приходит и уходит, приходит и уходит. Я думаю, что сделать это обязательным немного сложно, потому что сегодня людям надоела вся эта ситуация. И для меня лично это не должно быть обязательным.

Между тем, в настоящее время во Франции наблюдается огромное количество случаев гриппа, COVID-19 и бронхита, особенно у детей, на фоне снижения уровня вакцинации, что создает нагрузку на французскую систему здравоохранения.