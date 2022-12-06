Французы отказываются носить маски на фоне тройной эпидемии

Французы отказываются носить маски на фоне тройной эпидемииКомментарии
Французы в общественном транспорте отказываются надевать маски, несмотря на настойчивые рекомендации правительства.
Власти призывают население вернуться к порядком подзабытым защитным мерам на фоне сразу тройной эпидемии и в преддверии рождественских каникул.
В противном случае Минздрав Франции грозится сделать соблюдение ограничительных мер обязательным.
Что касается ковида, кажется, французы порядком подустали от ограничений во время пандемии и предпочитают научиться жить с коронавирусом.
Эди Пауло Мигель, житель Парижа:
— Нужно ли делать это обязательным, большой вопрос, я лично думаю, что мы должны найти решение, чтобы в конце концов привыкнуть к ковиду, потому что создается впечатление, что он приходит и уходит, приходит и уходит. Я думаю, что сделать это обязательным немного сложно, потому что сегодня людям надоела вся эта ситуация. И для меня лично это не должно быть обязательным.
Между тем, в настоящее время во Франции наблюдается огромное количество случаев гриппа, COVID-19 и бронхита, особенно у детей, на фоне снижения уровня вакцинации, что создает нагрузку на французскую систему здравоохранения.