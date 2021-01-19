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Бизнес

Забастовка на заводе по производству вакцин

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 Euronews
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Забастовка на заводе по производству вакцин
Авторское право  Laurent Cipriani/Copyright 2021 The Associated Press. All rights reserved
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Работники крупнейшей фармацевтической компании Франции «Санофи» по призыву Всеобщей конфедерации труда провели однодневную забастовку. Акция протеста против объявленных сокращений в частности прошла на заводе по производству вакцин в пригороде Лиона Марси-Летуаль.

План сокращения около тысячи рабочих мест на французских предприятиях компании был объявлен в прошлом году. Профсоюзы его связывают с приходом в руководство компании англичанина Пола Хадсона, ранее возглавлявшего фармацевтические компании «Новартис» и «АстраЗенека».

По мнению протестующих, сокращение персонала в период, когда на повестке дня стоит выпуск компанией собственной вакцины от COVID-19, говорит о том, что новое руководство не заботиться о работниках и думает только о прибыли.

Руководство, в свою очередь, отметило, что в акции протеста приняло только только около 5% работников компании. Правительство Франции обещает не допустить сокращений персонала и производства на заводах «Санофи».