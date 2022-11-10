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Украина

Amnesty International призывает судить Россию за депортации

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 Андрей Позняков
Жители Херсона, вывезенные российской администрацией в Крым
Жители Херсона, вывезенные российской администрацией в Крым   -   Авторское право  AP Photo

Amnesty International обвиняет Россию в похищениях и систематической депортации жителей Украины. Вывоз людей из оккупированных регионов правозащитная организация расценивает как военное преступление и, возможно, преступление против человечности.

В своём докладе Amnesty приводит свидетельства о принудительном переселении, в том числе, детей, пенсионеров и людей с ограниченными возможностями. Правозащитники призвали Международный уголовный суд незамедлительно начать расследование.

Генеральный секретарь Amnesty International Аньес Каламар называет вывоз людей с оккупированных территорий «достойной осуждения тактикой» России:

«В докладе говорится о семейных трагедиях: о разделённых семьях, о детях, который разлучают с родителями, об отцах, оторванных от семьи, о жёнах, теряющих своих мужей. 

Это доклад о насильственном перемещении, насильственной депортации украинцев на удерживаемые Россией территории, в саму Россию, о ситуации, которая, по нашему мнению, по данным Amnesty, представляет собой военное преступление и, потенциально, преступление против человечности.

Дайвайте, я расскажу вам историю об 11-летнем мальчике, который жил под Мариуполем. Он попал в фильтрационный лагерь, там его разлучили с матерью. Её увели в другую комнату и больше он её не видел. Его вывезли в Донецк, на территорию, удерживаемую Россией. До сих пор он не знает, что случилось с матерью.

В нашем докладе мы также обратили внимание на то, что Россия ускорила процесс предоставления гражданства, чтобы детей, украинских детей могли усыновлять российские семьи. И это тоже – нарушение международного права».

Россия обвинения в похищениях детей и массовой депортации неоднократно отвергала. Москва называет вывоз жителей Украины на восток «эвакуацией» и заявляет об обычной практике приёма беженцев.