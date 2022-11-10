Всё больше россиян страдает от депрессии после вторжения в Украину

Кто-то уезжает, кто-то пьёт антидепрессанты: многие жители России, выступающие против мобилизации и вторжения в Украину, тяжело переносят события последних месяцев. Об этом свидетельствует статистика продаж в аптеках, это подтверждают психологи и экономисты, об этом же рассказывают сами россияне, столкнувшиеся с депрессией.

— На протяжении двух месяцев я перестала выходить из дома, абсолютно закончились силы, даже не столько силы, сколько желание что-либо делать. Как будто ты перестаёшь видеть во всём этом смысл.

Как передаёт ТАСС, расходы россиян на антидепрессанты в первые три квартала года увеличились на 70% по сравнению с 2021-м, продано почти в полтора раза больше упаковок с лекарствами.

Антидепрессанты отпускают только по рецептам, поэтому то, что увеличилось количество продаж, это как раз отражает то, что число пациентов, которые принимают эти антидепрессанты, действительно реально увеличилось. И я думаю, что это в значительной степени реально объясняется теми тревогами, которые возникли в связи с последними событиями. Олег Левин психолог

Соцопросы не фиксировали серьёзных изменений в настроениях россиян после полномасштабного вторжения в Украину. Временный всплеск раздражения, по данным «Левада-центра», был заметен только после объявления мобилизации, но даже в октябре почти две трети респондентов оценили своё настроение как «нормальное» или «прекрасное».