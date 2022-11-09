Судно Ocean Viking с мигрантами ждут в Тулоне

Заблокированное в итальянских водах судно Ocean Viking, принадлежащее благотворительной организации SOS Mediterranee, и на борту которого находятся 234 пассажира, получило разрешение французских властей зайти в порт Тулона.

Ранее Еврокомиссия потребовала немедленно высадить в ближайшем безопасном порту всех мигрантов, находящихся на судне в Средиземном море. В заявлении отмечается, что ситуация на борту становится критической и вопрос должен быть срочно решен, чтобы избежать гуманитарного кризиса.

Париж обвиняет Рим в неприемлемом поведении и призывает соблюдать принципы международного права. Правительство Италии, в свою очередь, настаивает на пересмотре европейских правил приема мигрантов.

За последние дни в Средиземном море НПО спасли около тысячи человек.

Накануне в Катании и Калабрии высадились мигранты с двух других судов. Но сначала власти Италии разрешили сойти на берег только женщинам, детям и больным.