Россия выстраивает эшелонированную оборону под Херсоном и Мариуполем

Российские силы продолжали оборонительные приготовления в Херсонской области последние несколько дней. Украинские военные источники сообщают, что российские войска пытаются удержать занятые рубежи на Херсонском направлении, говорится в последней оценке Института изучения войны.

Российские и украинские источники утверждают, что российские войска проводят так называемую эвакуацию гражданского населения с западного берега Днепра, что свидетельствует о продолжающемся беспокойстве по поводу украинских продвижений.

Российские оккупационные власти, вероятно, начинают новый этап переселения жителей из Херсонской области - частным и неорганизованным путем.

Институт (ISW) отмечает: таким образом российские чиновники, возможно, создают дополнительные информационные условия для обвинения украинских сил в создании угрозы для жизни гражданского населения, представляя окончание централизованной эвакуации под руководством администрации как необходимость для защиты гражданского населения.

Геолокационные спутниковые снимки начала ноября показывают российские оборонительные линии в Каховке, Голой Пристани и Ивановке (в 60 км к юго-западу от Херсона) - все они расположены на восточном берегу Днепра.

Херсон - не единственный регион, где российские войска готовят оборонительные рубежи, сообщает министерство обороны Великобритании в своей последней сводке разведданных.

Россия начала строительство оборонительных сооружений вокруг оккупированного южноукраинского города Мариуполь. Два завода производят для этой цели бетонные пирамидальные противотанковые конструкции, известные как "зубы дракона".

Эти сооружения, вероятно, были установлены между Мариуполем и поселком Никольское, а также от северной части Мариуполя до поселка Старый Крым. Мариуполь является частью "сухопутного моста" из России в Крым - ключевой логистической линии связи.

Эта активность свидетельствует о том, что Россия прилагает значительные усилия для подготовки глубоко эшелонированной обороны за нынешней линией фронта, что, вероятно, позволит сдержать любое быстрое продвижение украинских войск в случае прорыва.