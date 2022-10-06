Испания: меню del dia подорожало

Придуманное в 1960-х годах для привлечения туристов, испанское "меню del dia" из трёх блюд - комплексное обеденное меню - долгое время считалось лучшим по цене предложением в Мадриде. Закуска, основное блюдо, десерт и кофе, хлеб и напиток обходились в среднем в 12-13 евро. Но с инфляцией, колеблющейся в районе 10% доступность такого меню сейчас находится под угрозой, поскольку рестораны ищут способы сэкономить.

"Возможно, вместо четырех стартеров у нас будет два, так что вариантов меньше", - говорит Лаура Рубио, работающая официанткой в ресторане Válgame Dios

В большинстве случаев рестораны подняли цену на меню del dia на 10–15%, то есть на 1 -1,5 евро.

Маркетолог Сара Рибалло: "В некоторых ресторанах я заметила, что стоимость дневного меню немного выросла, но все подорожало, не так ли?"

Отрасль сильно пострадала от роста цен на энергию и сырье в то время, когда она всё ещё восстанавливалась после пандемии кризиса. Некоторые стараются из последних сил не поднимать цены, но ситуация скоро может не оставить им выбора.

"Мы принципиально ничего не меняли. Мы пытаемся справляться с потерями, но думаем, что, возможно, нам придется поднять цену на дневное меню, потому что это уже слишком дорого для нас. Цены во всех сферах жизни растут, электричество стремительно дорожает, ипотека. И если так будет продолжаться, то будет очень трудно с этим справиться", — рассказывает Хосе Мануэль Эскамилла, менеджер мадридского Café Gijon.

За последние месяцы цена на оливковое масло выросла на 42,5% вместе со стоимостью хлеба, молока, яиц, мяса и макарон, не говоря уже о растущих счетах за электричество, охлаждение или газ для плит и духовок.

Эмилио Галего, глава Испанской конфедерации гостиничного и ресторанного бизнеса не скрывает тревоги:

"Сектор откровенно обеспокоен, потому что в то время, когда мы возвращаемся к нормальной жизни, это похоже на холодный душ".

Многие рестораны ищут другие способы сэкономить деньги и защитить свою прибыль. Так, в ресторане в одном из шикарных районов Мадрида теперь заказывают мясо оптом и целую рыбу, а не нарезанные порции, потому что цена ниже. В этом признался один из его рестораторов на условиях анонимности.