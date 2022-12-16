ЦАР: вывод последних французских военных и теракт в "Русском доме"

Последние французские солдаты покинули ЦАР: 47 военнослужащих Пятой республики оказывали материально-техническую поддержку учебной миссии ЕС и миротворцам ООН.

Бывшая колониальная держава направила контингент в страну, охваченной вооружённым конфликтом между христианами и мусульманами, 9 лет назад. В апреле прошлого года Париж решил приостановить военное сотрудничество с Банги из-за растущего присутствия российских наёмников ЧВК "Вагнер", с которыми связывают расправы над населением и расхищение ресурсов.

Вот что можно услышать на улицах столицы: "Теперь власти Центральноафриканской Республики должны взять на себя ответственность, защитить население Банги и сельских районов".

"Сегодня у нас опытная армия, благодаря Франции, которая готовила и оснащала ее в течение 62 лет [... ] Теперь мы будем делать с "вагнеровцами", – заявил в интервью AFP советник президента ЦАР Фидель Гуанджика.

На следующий день после ухода французов в столице ЦАР прогремел взрыв в культурном центре "Русский дом". Это название официальных представительств Россотрудничества за рубежом.

Как сообщает ТАСС, одна их посылок, которую открыл глава учреждения Дмитрий Сытый, была начинена взрывчаткой. Россиянина госпитализировали.

В заявлении МИД России говорится, что цель покушения – "навредить успешному развитиюдружественных отношений между двумя нашими странами".

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин возложил вину за теракт на Францию.