Суд оправдал Йозефа Блаттера и Мишеля Платини

Суд в Швейцарии оправдал Йозефа Блаттера и Мишеля Платини. Бывшим руководителям ФИФА и УЕФА грозило до пяти лет лишения свободы по делу о мошенничестве и коррупции.

Расследование, которое активно освещали СМИ, началось, когда прокуратура заинтересовалась переводом от Международной федерации футбола на сумму 1,8 млн евро на имя Платини.

После шести лет разбирательств вердикт стал облегчением для бывшего капитана сборной Франции и видного спортивного функцинера.

**Мишель Платини, бывший глава УЕФА:

**_"Комиссия ФИФА по расследованиям решила, что надо запретить заниматься любой связанной с футболом деятельностью мне - человеку, который посвятил свою жизнь футболу, который отдавал футболу всего себя. Затем меня назвали коррупционером, мошенником, фальсификатором. Мы подумаем, что можно сделать. Я это так не оставлю"._

Платёж, будучи руководителем ФИФА, проводил Йозеф Блаттер. Чиновники утверждали, что это оплата работы Платини в должности помощника главы федерации. Об условиях они договаривались устно - отсюда отсутствие письменных свидетельств.

Истрактовав сомнения в пользу обвиняемых, судьи сочли аргументы защиты достаточными для вынесения оправдательного приговора.

Сторона обвинения может обжаловать его в ближайшие дни.