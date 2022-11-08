Америка голосует на промежуточных выборах

Шесть американских штатов - в центре политической битвы: пять из них президент Джо Байден взял в 2020 году: Аризону, Джорджию, Мичиган, Пенсильванию, Висконсин и Неваду.

Во всех этих штатах есть несколько критических аспектов, которые определят итог промежуточных выборов в Сенат, Палату представителей и местные правительства. На настроения избирателей влияют такие вопросы как право на аборт, экономическая политика, образование и климатический кризис. Эти вопросы основополагающи также для всей страны.

Это решающий день в политике США: те избиратели, которые ещё этого не сделали, проголосуют на промежуточных выборах, призванных решить вопрос контроля над Конгрессом.

Опросы общественного мнения прочат плохие результаты демократам, и если они оправдаются, то выполнение программы Джо Байдена на оставшиеся два года его президентства может быть сорвана.

Накануне Байден и республиканский фаворит, бывший президент Дональд Трамп, провели свои последние предвыборные митинги. Трамп был в Огайо. Ожидалось, что здесь он объявит о своём намерении вновь баллотироваться на пост главы государства в 2024 году. Но экс-президент говорил об иммиграции и экономике, лишь намекнув о своём возможном участии, а главное заявление оставил на 15 ноября. Зато от него в очередной раз досталось соперникам демократам:

"Эта страна сошла с ума! Есть только один способ положить конец этому безумию. Но если вы поддерживаете упадок Америки, тогда вы должны, абсолютно должны голосовать за леворадикальных сумасшедших людей, леворадикальных демократов", — не жалел сарказма Трамп.

Джо Байден провел вечерний митинг в Мэриленде, штате, который считается оплотом демократов. Он ещё раз сказал своим сторонникам, что голосование призвано поддержать демократию:

"Помните, власть в ваших руках. Вы - одна из причин, по которой я никогда не был настолько оптимистичен насчёт будущего Америки, чем сейчас. И давайте внесем ясность: эти выборы - не референдум. Это выбор. Это выбор между двумя очень разными взглядами на Америку".

Шесть ключевых американских штатов находятся в центре политической битвы, и в каждом из них есть несколько своих критических аспектов, которые будут определять итог выборов, а значит и вопрос контроля над Сенатом и Палатой представителей.