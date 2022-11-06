Промежуточные выборы США: три президента в Пенсильвании

Битва трёх президентов в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов: поддержать своих кандидатов в Сенат в Филадельфию приехали Барак Обама и его бывший вице-президент –действующий глава Белого дома Джо Байден.

По словам 44-го президента США, прийти на участки крайне важно, поскольку речь идёт не столько об экономике, сколько о ценностях общества.

На кону защита основных прав. Истина и факты, логика и разум, элементарная порядочность – всё это в бюллетене. Будущее демократии зависит от этого голосования. Ставки высоки. Барак Обама 44-й президент США

На западе ключевого штата, возле Питтсбурга, демократам оппонировал Дональд Трамп. Миллиардер призвал своих сторонников "остановить разрушение страны и спасти американскую мечту".

Согласно опросу Washington Post, среди важных для избирателей тем на предстоящих выборах – экономика, право на аборт, борьба с инфляцией и угрозы для демократии. Меньше всего их интересуют глобальное потепление и вопросы, связанные с иммиграцией.

Прогнозируемая победа республиканцев на выборах в Конгресс может сильно осложнить вторую половину президентского срока Байдена, который столкнулся с инфляцией, превышающей 8%, и подтолкнуть его соперника к повторному выдвижению своей кандидатуры в 2024 году.

Более 35 миллионов американцев уже проголосовали досрочно.