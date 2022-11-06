Промежуточные выборы США: три президента в Пенсильвании

Промежуточные выборы США: три президента в ПенсильванииКомментарии
Битва трёх президентов в Пенсильвании в преддверии промежуточных выборов: поддержать своих кандидатов в Сенат в Филадельфию приехали Барак Обама и его бывший вице-президент –действующий глава Белого дома Джо Байден.
По словам 44-го президента США, прийти на участки крайне важно, поскольку речь идёт не столько об экономике, сколько о ценностях общества.
На западе ключевого штата, возле Питтсбурга, демократам оппонировал Дональд Трамп. Миллиардер призвал своих сторонников "остановить разрушение страны и спасти американскую мечту".
Прогнозируемая победа республиканцев на выборах в Конгресс может сильно осложнить вторую половину президентского срока Байдена, который столкнулся с инфляцией, превышающей 8%, и подтолкнуть его соперника к повторному выдвижению своей кандидатуры в 2024 году.
Более 35 миллионов американцев уже проголосовали досрочно.