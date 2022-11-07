Последние предвыборные митинги в США

Лидеры американских демократов и республиканцев президент США Джо Байден и экс-президент Дональд Трамп призвали сторонников проголосовать на решающих промежуточных выборах во вторник. Предвосхищая события, Джо Байден раскритиковал республиканцев, которые, по его мнению, будут отрицать итоги голосования в случае поражения:

"Для этих людей, отрицающих итоги выборов, есть лишь два исхода голосования: они либо выиграли, либо их обманули. И я не шучу. Но позвольте мне сказать вам следующее: нельзя любить страну только тогда, когда выигрываешь", — сказал Байден на митинге в нью-йоркском пригороде Йонкерсе.

Дональд Трамп провёл свой митинг в Майами, штат Флорида. Поддерживая здесь сенатора Марко Рубио, он не забыл напомнить и о себе:

"Чтобы наша страна стала успешной, безопасной и славной, мне, вероятно, придется сделать это снова. Но следите за новостями".

Намёки на то, что он может снова баллотироваться в Белый дом в 2024 году, звучат музыкой в ушах многих республиканцев. А пока опросы общественного мнения показывают, что у них хорошие шансы вернуть контроль над Палатой представителей и, возможно, Сенатом.

Промежуточные выборы в США пройдут 8 ноября. На них будет избрана Палата представителей, треть Сената, законодательные собрания и губернаторы