Еврокомиссия: политика экономической экспансии вызывает рост инфляции

Еврокомиссия предупредила страны еврозоны, что политика экономической экспансии, к которой они прибегают в целях борьбы с энергетическим кризисом, может повысить уровень инфляции. В Брюсселе считают, что для минимизации ущерба необходимо поддерживать не всех, а только самые уязвимые семьи и бизнесы.

"В 2022 году мы наблюдаем значительный бюджетный стимул. Он составляет примерно 2% ВВП — главным образом за счет мер, смягчающих влияние цен на энергоносители. Раньше он составлял 1,25%. Такая сильная экономическая экспансия, конечно, может усилить инфляцию", — заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони.

Политика экономической экспансии обычно включает в себя снижение налогов и увеличение государственных расходов на товары и услуги. По подсчетам Еврокомиссии, по итогам 2022 года она составит 200 млрд евро.

Министры финансов ЕС обсудят меры, позволяющие найти баланс между поддержкой уязвимых слоев населения и сдерживанием инфляции, на заседании в декабре, после того, как Еврокомиссия изучит проекты бюджетов на 2023 год.