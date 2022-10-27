Притормозить экономику: ЕЦБ вновь повысил ключевые ставки в надежде обуздать инфляцию

Десятилетие агрессивного денежного стимулирования экономики еврозоны окончательно в прошлом. ЕЦБ объявил об очередном повышении ключевых ставок – в этот раз на 75 процентных пунктов. Базовая процентная ставка увеличена до 2%, ставка по депозитам теперь составляет 1,5%, а по краткосрочным кредитам – 2,25%.

Регулятор намерен бороться с рекордной инфляцией путём снижения поддержки спроса и уменьшения находящейся в обращении денежной массы.

По всей видимости, деловая активность в странах еврозоны значительно замедлилась в третьем квартале этого года, и мы ожидаем дальнейшего ослабления до конца года и в начале 2023-го.

Из-за высокой инфляции сокращаются реальные доходы населения, увеличиваются издержки компаний, рост цен сдерживает потребление и производство. Продолжаются серьёзные перебои с поставками газа. Показатели доверия снижаются как со стороны потребителей, так и со стороны бизнеса. Всё это оказывает давление на экономику". Кристин Лагард Председатель Европейского центрального банка

Некоторые эксперты критикуют ужесточение денежно-кредитной политики, полагая, что из-за войны в Украине европейцам и так сложно заправляться бензином и оплачивать коммунальные услуги, а ЕЦБ ещё и лишает их относительно доступной ипотеки.

"За это кто-то обязательно заплатит, причём цена будет довольно высокая. Мы должны иметь в виду, что экономика Европы уже серьёзно замедлилась, нам прочат рецессию в ближайшие несколько месяцев и, возможно, в 2023 году. Сейчас мы наблюдаем, как снижается индекс потребительского доверия. Доверие бизнес-игроков тоже падает. Если при этом растут ставки по кредитам, то это никак не поможет исправить ситуацию," – полагает Вики Прайс, главный экономический советник британского аналитического центра CEBR.

Тем не менее во Франкфурте, похоже, считают, что высокая инфляция – большее зло, чем возможная рецессия. Регулятор подчёркивает, что нынешнее повышение ставок, возможно, не последнее, на пути к обузданию инфляции и выходу на целевой показатель в 2% вместо нынешних 10%.