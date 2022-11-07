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Бразилия

Радость и грусть Бразилии: акции в поддержку Лулы да Силвы и Болсонару

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 Euronews
Участница акции в поддержку Жаира Болсонару
Участница акции в поддержку Жаира Болсонару   -   Авторское право  Silvia Izquierdo/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Спустя неделю после оглашения результатов президентских выборов в Бразилии тысячи людей устроили карнавал на пляже Копакабана в честь победы Луиса Лулы да Силвы.

Совсем другие же настроения царили в стане сторонников проигравшего Жаира Болсонару. Они продолжают настаивать на том, что результаты голосования были сфальсифицированы и требуют вмешательства военных.