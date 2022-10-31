Перспективы отношений Бразилии с Евросоюзом и Россией

Победа Луиса Лулы да Силвы на президентских выборах в Бразилии окажет большое влияние на развитие сотрудничества между этой латиноамериканской страной и Евросоюзом, который особенно критиковал вырубку лесов Амазонии. Так считает Эмили Рис из Центра международной политэкономии:

«Нет сомнений, что избрание 77-летнего профсоюзного деятеля, уже стоявшего у руля Бразилии, даст толчёк политическим отношениям Бразилии с ЕС, которые были запятнаны в последние годы».

Поздравляя победителя, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выделила три основные сферы сотрудничества: продовольственная безопасность, торговля и изменение климата. Наиболее важным шагом может стать ратификация торгового соглашения между ЕС и МЕРКОСУР. В этот южноамериканский блок входят Аргентина, Бразилия, Парагвай и Уругвай. Заключённое в 2019 году соглашение ещё должен быть утверждено европейскими правительствами после внесения в него поправок.

«Еврокомиссия ведет переговоры о дополнительном документе по окружающей среде и климату. В случае его принятия переговоры будет легче вести с этой точки и дальше, - продолжала брюссельский политэконом. - Но посмотрим также, постарается ли Бразилиа добавить некоторые собственные инструменты, особенно в области интеллектуальной собственности и государственных закупок. Любая подобная инициатива вероятно поможет улучшить индустриализацию или реиндустриализацию Бразилии, Такая тема была двигателем предвыборной кампании».

Не слишком оптимистично смотрит на экологическую программу бразильского президента "зелёный" евродепутат из Италии Анна Каваццини:

«Важно, прежде всего, чтобы Лула и его команда восстановили законы об охране окружающей среды в Бразилии и укрепили все учреждения, которые важны для сохранения и посадки лесов. При Болсонару лесная политика была катастрофой, - сказала Каваццини. - Это предварительное условие, я думаю, для любых разговоров о любой свободной торговле. Во-вторых, важно, чтобы бразильцы сами пересмотрели сделку, хотя бы частично».

Более сложным для Евросоюза может стать выработка общей позиции с Бразилией в отношении войны в Украине. До сих пор страна не ввела никаких санкций против Москвы, и радикальные изменения внешнеполитического курса при Луле кажутся маловероятными.