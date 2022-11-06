Иранские дроны: Киев не верит Тегерану

Российские атаки на электростанции Украины привели во многих областях страны к проблемам c электроснабжением. Периодические отключения затронули и столицу Киев. Важную роль в этих нападениях сыграли иранские беспилотники.

"Сегодня были сообщения из Ирана, от официальных представителей, - сказал президент Украины Владимир Зеленский. - Там всё же решили признать, что действительно поставляли беспилотники для российского террора".

Тегеран признал, что передал Москве партию БПЛА, но ещё до начала войны. В Киеве этому не верят.О поставках иранских дронов России американские СМИ писали ещё в августе, а в октябре ЕС ввёл санкции против иранской компании, выпускающей дроны. Ранее Иран и Россия отрицали и сам факт поставок.

В оккупированном Херсоне назначенные Россией власти продолжают призывать мирных жителей эвакуироваться - Украина говорит, что ведётся депортация её граждан.

Поступают сообщения о том, что российские войска грабят город, забирая машины скорой помощи, тракторы, частные автомобили, а также исторические и религиозные ценности.

Военные эксперты предполагают, что Россия, возможно, уже готовится покинуть западный берег Днепра.