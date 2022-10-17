Киев подвергся атаке дронов-камикадзе - мэр столицы Виталий Кличко

В Киеве воздушная тревога и слышны взрывы. Мэр столицы Виталий Кличко сообщает, что город подвергся атаке дронов-камикадзе.

Тем временем на востоке Украины продолжаются ожесточенные бои — наиболее активные в районе города Бахмут.

Власти аннексированной Россией ДНР обвинили Украину в обстреле центра Донецка из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. В результате попадания одной из ракет зданию госадминистрации города нанесен значительный ущерб. По данным подконтрольных России властей, четыре человека получили ранения.

Владимир Зеленский назвал Соледар и Бахмут ключевыми горячими точками в Донбассе и добавил, что на стороне России в качестве наемников там воюют около 2 000 освобожденных российских заключенных.

В воскресенье Белгородская область снова подверглась ракетным обстрелам. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, повреждены более 20 домов, ранены 4 человека.

Граничащий с Украиной регион и его столица все чаще сообщают о ракетных ударах и других инцидентах.

В пятницу после обстрела загорелась электрическая подстанция, в субботу один из снарядов попал в резервуар на нефтебазе в Белгородском районе, а накануне при стрельбе на военном полигоне погибли 11 человек - Москва назвала произошедшее терактом.

Тем временем в освобожденном Изюме в Харьковской области следы войны и долгого присутствия российских войск все еще на лицо. Но город постепенно возвращается к нормальной жизни.

Волонтеры раздают местным жителям продуктовые наборы, включая шоколад — невиданная роскошь после месяцев лишений.