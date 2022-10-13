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Украина

Киевская область подверглась атаке дронов-камикадзе

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 Euronews
Военный ВСУ на освобожденных территориях под Херсоном
Военный ВСУ на освобожденных территориях под Херсоном   -   Авторское право  Leo Correa/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

Киевская область подверглась российской атаке иранскими дронами-камикадзе, об этом сообщают местные власти. В столице объявлена воздушная тревога.

Тем временем на востоке и юге Украины продолжаются активные боевые действия.

ВСУ сообщают, что добились новых территориальных успехов в районе Херсона. Украинская сторона утверждает, что за последние 24 часа у российских войск удалось отбить еще пять сёл.

Всего, по словам главы Херсонской областной военной администрации, в регионе освобождены 75 населенных пунктов — 29 из них только в октябре.

Жители освобожденного города Изюма вынуждены стоять в очередях за гуманитарной помощью. Газ, электричество и водопровод по-прежнему отключены.

Город удалось освободить в ходе контрнаступления в Харьковской области после почти 7 месяцев оккупации российской армией.

Но для других единственный выход — уехать.

По данным украинской стороны, в городе Запорожье за последние дни в результате серии российских обстрелов погибли и получили ранения десятки человек.

Тем временем сотни грузовых автомобилей вынуждены ждать паромов, чтобы пересечь Керченский пролив из-за субботнего взрыва, который привел к частичному обрушению Крымского моста. В то время как движение легковых автомобилей и пассажирских поездов возобновилось, грузовое сообщение по-прежнему нарушено.

Ранее Россия заявила, что задержала восемь человек по делу о подрыве моста, который в Кремле называют терактом, организованным украинскими спецслужбами.