English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski
This content is not available in your region
Россия

Пожар в "Полигоне": задержан подозреваемый

Access to the comments Комментарии
 Euronews
Против владельцев "Полигона" возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг
Против владельцев "Полигона" возбудили уголовное дело о ненадлежащем оказании услуг   -   Авторское право  AP/Russian Emergency Ministry Press Service

В Костроме задержан подозреваемый по делу о пожаре в ночном клубе "Полигон". Трагедия унесла жизни, по последним данным, 15 человек. По данным следствия, подозреваемый — недавно вернувшийся из Украины военнослужащий — в ходе ссоры с другим посетителем клуба достал ракетницу и выстрелил в потолок. Также сгорел расположенный рядом магазин, но он ночью был закрыт, внутри никого не было. Понедельник объявлен в Костромской области днём траура.