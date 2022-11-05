Пожар в "Полигоне": задержан подозреваемый

В Костроме задержан подозреваемый по делу о пожаре в ночном клубе "Полигон". Трагедия унесла жизни, по последним данным, 15 человек. По данным следствия, подозреваемый — недавно вернувшийся из Украины военнослужащий — в ходе ссоры с другим посетителем клуба достал ракетницу и выстрелил в потолок. Также сгорел расположенный рядом магазин, но он ночью был закрыт, внутри никого не было. Понедельник объявлен в Костромской области днём траура.