В Федеральном уголовном суде Швейцарии в Беллинцоне начался процесс над бывшими руководителями международного и европейского футбола, Зеппом Блаттером и Мишелем Платини, которые обвиняются в мошенничестве. В вину им вменяется выплата ФИФА 2 млн долларов Мишелю Платини в 2011 г. Оба подсудимых отрицают вину.

«Я служил ФИФА, международному футболу, 45 лет, — сказал перед началом слушаний Зепп Блаттер. — Это моя жизнь. Моя профессиональная жизнь. А теперь я вынужден немного защищаться. Но я защищу себя с помощью адвоката, но главное, потому что у меня чистая совесть».

В среду показания должен был давать Зепп Блаттер, но он попросил перенести допрос на четверг из-за плохого самочувствия. 86-летний бывший президент ФИФА в начале 2021 г. неделю провел в искусственной коме после операции на сердце.

Судебные слушания должны завершиться 22 июня после того, как оба подсудимых выступят с последним словом. Ожидается, что трое слушающих это дело судей вынесут вердикт 8 июля.

Если Платини и Блаттер будут признаны виновными, им грозит до пяти лет тюремного заключения и штраф.