Мэр Киева призывает готовиться к "блэукауту"

Мэр Киева призывает горожан делать запасы и рассматривать возможность переехать за город — на случай, если украинская столица из-за российских ударов останется без света, тепла и воды. Сейчас, по словам Виталия Кличко, поводов для паники нет, но ситуация может развиваться непредсказуемо.

Виталий Кличко, мэр Киева:

"Мы делаем всё для того, чтобы этого не случилось, но, давайте будем откровенными, наши враги делают всё для того, чтобы город остался без тепла, без электричества, без водоснабжения, и вообще чтобы мы все умерли. Такая задача. И от того, насколько мы будем подготовлены к различным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас, поэтому необходимо быть готовыми".

По данным Киева, за минувшие недели в результате многочисленных массированных российских ударов повреждено и уничтожено около 40% энергетической инфраструктуры Украины, миллионы человек периодически остаются без света.