Учения резервистов в Эстонии

Соседняя с Россией Эстония проводит шестидневные внезапные учения с участием почти 2900 резервистов и добровольцев, очевидно, в ответ на объявление Москвой частичной мобилизации на прошлой неделе. По сообщению эстонского министерства обороны, прямой угрозы безопасности страны пока нет, а цель учений - проверка боевой готовности и отработка действий резервной армии.

"Сегодня наши резервисты были интегрированы в подразделения, они проходят обучение обращению с различными видами оружия, чтобы освежить свои навыки. Завтра пройдут учения на уровне отделений, а после этого — на уровне взвода. Во время шестидневных внезапных учений мы освежим все базовые знания наших резервистов", - говорит подполковник Санна Раудсик, командир батальона разведчиков 1-й пехотной бригады.

Такие внеочередные учения для резервистов проводятся в балтийской стране не реже одного раза в год по решению правительства Эстонии и без предварительного уведомления участников. Эстонская резервная модель обороны требует, чтобы резервисты всегда были готовы реагировать и участвовать в учениях.

Манёвры продлятся до 28 сентября.