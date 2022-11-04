Баку принимает в эти выходные турнир Большого Шлема по дзюдо, что стало поводом для праздника, ведь в 2022 году азербайджанская Федерация дзюдо отмечает 50-летие со дня основания.

В церемонии открытия в четверг приняли участие Фарид Гаибов — Министр молодежи и спорта Азербайджана, Ласло Тот — вице-президент Международной федерации дзюдо и Ровшан Рустамов, вице-президент местной Федерации.

В первый день соревнований, в финале категории до 60 кг, местная восходящая звезда Балабай Агаев одержал победу над украинским дзюдоистом Дильшотом Халматовым, приведя поклонников в восторг. Медаль ему вручил Президент азербайджанской Федерации дзюдо Рашад Набиев.

Когда ты выступаешь перед своей публикой, при её поддержке, это мотивирует тебя, ты просто не можешь думать о поражении. Даже если ты устал, ты не чувствуешь этого, но идёшь вперед, к успеху! Балабай Агаев азербайджанский дзюдоист

В весе до 48 кг итальянская дзюдоистка Франческа Милани не смогла долго сопротивляться чемпионке Европы, француженке Ширин Букли. Мощный бросок через бедро — фирменный прием Букли — в первые же 30 секунд поединка принес Франции золотую медаль. Церемонию награждения провёл министр молодежи и спорта Азербайджана Фарид Гаибов.

Мы занимаемся сложным видом спорта, это жизнь. И я использую сегодняшний опыт для следующих чемпионатов мира, следующих турниров Большого

шлема и моей карьеры в целом. Сегодня был удачный день, я надеюсь стать

сильнее, да! Ширин Букли французская дзюдоистка

В весе до 52 кг узбекская спортсменка Диёра Кельдиёрова одержала тактическую победу, завоевав второй титул Большого шлема в этом году. Медаль ей вручил Ласло Тот, вице-президент Международной федерации дзюдо.

В весе до 66 кг победил молдавский дзюдоист Денис Виеру. Свою награду он получил из рук Мадата Гулиева, министра оборонной промышленности Азербайджана.

В весе до 57 кг чемпионка мира 2019 года , канадская спортсменка Криста Дегучи снова продемонстрировала, на что способна. Золотую медаль ей вручил Флорин Даниэль Ласкау, главный рефери Международной федерации.

В эту пятницу зрителям было за кого поболеть: и речь не только о медалях высшего достоинства, но и о двух фантастических бронзовых медалях местного чемпиона Орхана Сафарова, заработавшего иппон в блестящем поединке.

Сенсацией дня стал, по мнению специалистов, "сногсшибательный" иппон Карамата Гусейнова, показавший, что за 50 лет существования местной федерации дзюдо Азербайджан стал одной из самых сильных в этом виде спорта наций.