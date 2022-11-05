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Южная Корея

Церемония в память о жертвах давки

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 Euronews
На памятную церемонию пришли тысячи человек, что также вызвало некоторые опасения
На памятную церемонию пришли тысячи человек, что также вызвало некоторые опасения   -   Авторское право  Ahn Young-joon/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.

В Сеуле десятки тысяч человек приняли участие в церемонии в память о жертвах давки на Хэллоуин. В ночь на 30 октября 156 человек погибли в результате столпотворения в узком переулке. По данным полиции, там в тот момент скопились более 100 тысяч жителей города и приезжих. Это было первое массовое мероприятие в южнокорейской столице, где ношение масок было необязательным.