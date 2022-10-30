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Южная Корея

Более 150 человек погибли в давке на Хэллоуин в Сеуле

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 Андрей Позняков
Помощь пострадавшим в результате давки в Сеуле
Помощь пострадавшим в результате давки в Сеуле   -   Авторское право  Lee Jin-man/AP Photo

Более 150 человек погибли в результате давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле. Свыше 80 получили травмы. Подавляющее большинство жертв трагедии, по данным спасателей, – молодые люди в возрасте от 18 до 30. Среди погибших есть иностранцы, в том числе трое россиянок. Это данные консульства.

Трагедия случилась в районе Итхэвон, известном как один из главных центров ночной жизни в столице. На первое с начала пандемии празднование Хэллоуина без санитарных ограничений здесь, по данным полиции, собрались около 100 тысяч человек.

Давка произошла в относительно узком переулке. По словам очевидцев, толпа устремилась к бару, где, по слухам, заметили поп-звезду. «Перед происшествием было так много людей. Я тоже попал в толпу и поначалу не мог выбраться. Я чувствовал, что трагедия неизбежна», – рассказал один из тех, кто пережил давку.

Трагедия в районе Итхэвон стала крупнейшей по числу жертв в Южной Корее с 2014 г., когда затонул паром «Севоль». В стране объявлен недельный траур.

Как президент, ответственный за жизнь и безопасность людей, я чувствую тяжесть на сердце, мне трудно сдерживать печаль. Правительство установит срок национального траура с этого дня до тех пор, пока не будут решены все вопросы, связанные с последствиями трагедии. Правительство уделит первоочередное внимание текущим задачам и последующим мерам, связанным с этим происшествием.
Юн Сук Ёль
президент Южной Кореи

В мэрии Сеула сообщили, что получили уже более двух тысяч заявок от семей, которые разыскивают близких после трагедии в районе Итхэвон. Тела погибших разместили в десятках больниц. Столичная администрация взяла на себя организацию кремации и похорон.