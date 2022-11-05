Россия: судимость мобилизации не помеха

Президент РФ Владимир Путин подписал поправки к закону о мобилизации, отменяющие запрет на призыв граждан с непогашенной или неснятой судимостью по ряду тяжких преступлений. Другим указом он разрешил альтернативную гражданскую службу в период мобилизации и подписал закон, приравнивающий добровольцев к военнослужащим, а о самой мобилизации сказал:

"У нас уже 318 тысяч мобилизованных. Почему 318? Потому что добровольцы идут. Количество добровольцев не сокращается",

Выступая на полях встречи с историками и представителями традиционных религий России по случаю 10-летия воссоздания российских Исторического и Военно-исторического обществ Путин заявил, что благосостояние бывших западных колониальных держав достигнуто за счёт разграбления богатств Африки, а также сказал, что Польша не отказалась от своей идеи аннексировать некоторые части нынешней Украины, ссылаясь на ситуацию перед Второй мировой войной. Ранее на заседании Дискуссионного клуба "Валдай" Путин говорил о том, что только Россия могла бы гарантировать государственность и суверенитет Украины.