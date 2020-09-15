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мир

Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашения о нормализации отношений

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Израиль, ОАЭ и Бахрейн подписали в Белом доме соглашения о нормализации отношений
Авторское право  Copyright 2020 The Associated Press. All rights reserved.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, главы МИД Объединенных Арабских Эмиратов и Бахрейна шейх Абдалла бен Заид Аль Нахайян и Абдель Латиф аз-Заяни подписали во вторник соглашения о нормализации отношений. Церемония проходит в Белом доме в присутствии президента США Дональда Трампа.

Согласно договоренностям, Израиль приостановит распространение своего суверенитета на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан, что предусмотрено американским планом урегулирования палестино-израильского конфликта.

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