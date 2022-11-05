Новые ракетные пуски КНДР

Северная Корея в субботу провела ещё четыре ракетных пуска в сторону Жёлтого моря. В Пхеньяне заявили, что это "адекватный ответ" на совместные учения США и Южной Кореи "Бдительный шторм", которые начались в понедельник и в субботу завершились. В среду КНДР провела рекордные 23 ракетных пуска, а в пятницу, по сообщениям западных источников, подняла в воздух 180 боевых самолётов — также в ответ на эти масштабные манёвры.

Линда Томас-Гринфилд, посол США в ООН:

"У оборонительных военных учений, в которых участвуют Соединённые Штаты и Республика Корея, очень, очень долгая история, и они не несут угрозы никому, не говоря уже о Северной Корее".

За последние недели ракетные испытания КНДР стали заметноболее интенсивными, что вызывает очень серьёзную обеспокоенностьна западе. Одна из ракет прошла через воздушное пространство Японии, другая упала у берегов Южной Кореи. Западание аналитики на этом фоне не исключают, что Пхеньян может готовиться и к первым за пять лет ядерным испытаниям.