Северная Корея снова запустила ракеты в сторону Японии

Северная Корея запустила еще три ракеты в сторону Японии, одна из них, по данным Сеула, могла быть межконтинентальной. При это все они, как сообщается, упали в Японское море

Ранее Пхеньян предупреждал о "мощном" ответе на проходящие совместные учения ВВС США и Южной Кореи.

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски ракет. В начале октября одна из них пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.