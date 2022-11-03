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Северная Корея

Северная Корея снова запустила ракеты в сторону Японии

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 Euronews
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытанием ракеты в период между 25 сентября и 9 октября 2022 года
Лидер КНДР Ким Чен Ын наблюдает за испытанием ракеты в период между 25 сентября и 9 октября 2022 года   -   Авторское право  Korean Central News Agency/Korea News Service via AP, File

Северная Корея запустила еще три ракеты в сторону Японии, одна из них, по данным Сеула, могла быть межконтинентальной. При это все они, как сообщается, упали в Японское море

Ранее Пхеньян предупреждал о "мощном" ответе на проходящие совместные учения ВВС США и Южной Кореи.

КНДР в последнее время регулярно осуществляет запуски ракет. В начале октября одна из них пролетела над территорией Японии и упала в Тихий океан.