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Северная Корея

Ядерные учения КНДР

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 Глеб Шатуновский
Missile test at an undisclosed location in North Korea
Missile test at an undisclosed location in North Korea   -   Авторское право  朝鮮通信社/AP

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками в период с 25 сентября по 9 октября. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи. В ходе учений военные КНДР имитировали нанесение удара тактическими ядерными ракетами. Учения прошли в ответ на, цитата, "вражеские провокации".

Комментируя распространненную КНДР информацию, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство его страны совместно с США и Южной Кореей пристально следит за действиями КНДР на фоне ее возрастающей военной активности.