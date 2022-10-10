Ядерные учения КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын присутствовал на учениях с ракетными пусками в период с 25 сентября по 9 октября. Об этом сообщило в понедельник Центральное телеграфное агентство Кореи. В ходе учений военные КНДР имитировали нанесение удара тактическими ядерными ракетами. Учения прошли в ответ на, цитата, "вражеские провокации".

Комментируя распространненную КНДР информацию, премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил, что правительство его страны совместно с США и Южной Кореей пристально следит за действиями КНДР на фоне ее возрастающей военной активности.