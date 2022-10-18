Москва объявила "эвакуацию" Херсона

Москва объявила о вывозе жителей Херсона на левый берег Днепра в ожидании контрнаступления украинской армии. Руководитель российской военной операции Сергей Суровикин назвал ситуацию в регионе «очень непростой» и не исключил «принятия самых непростых решений». О чем идёт речь, он не пояснил.

Назначенная Россией администрация Херсона заявляет об угрозе подрыва Каховской ГЭС и затопления больших территорий.

Представители украинского командования планы в отношении Херсона не раскрывают. Глава разведки Кирилл Буданов обещает значительное продвижение ВСУ до конца года. Самые тяжёлые бои, по его словам, идут в районе Бахмута к северу от Донецка. В ответ на вопросы журналистов он не исключил, что освобождение Херсона может стать одной из побед Киева в ближайшее время.

Удары по городам

В сводке украинского Генштаба говорится прежде всего о новой серии российских ракетных и авиаударов по населённым пунктам. Киев обвиняет Москву в целенаправленном уничтожении гражданской инфраструктуры и убийстве мирных украинцев после провалов на фронтах боевых действий.

Растёт число жертв среди гражданского населения. В результате обстрелов и ударов последних дней серьёзно пострадала энергосистема Украины. «Укрэнерго» призывает ограничить потребление электричества в часы-пик . По словам президента Владимира Зеленского уничтожены 30% электростанций, что обернулось массовыми отключениями света и перебоями в водоснабжении.