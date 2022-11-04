G7 и Австралия договорились ввести потолок цен на нефть РФ

G7 и Австралия договорились ввести потолок цен на нефть РФКомментарии
Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на свои источники.
Ранее Москва заявляла, что остановит поставки в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из России.
Также страны "Большой семерки" пообещали в преддверии зимы поставить Украине автономные обогреватели, насосы, а также кровати, одеяла и палатки.
По словам Владимира Зеленского, не имея возможности одолеть Украину на поле боя, Россия прибегает к "энергетическому терроризму", от которого, прежде всего, страдает мирное население.
В то же время несмотря на то, что все указывает на отвод российских войск на Херсонском направлении, украинские военные предупреждают, что признаки побега могут быть частью спланированной провокации.