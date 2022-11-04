G7 и Австралия договорились ввести потолок цен на нефть РФ

Страны "Большой семерки" и Австралия договорились установить фиксированный потолок цен на российскую нефть. Об этом сообщает "Рейтер" со ссылкой на свои источники.

Ранее Москва заявляла, что остановит поставки в страны, которые примут решение об ограничении стоимости нефти из России.

Также страны "Большой семерки" пообещали в преддверии зимы поставить Украине автономные обогреватели, насосы, а также кровати, одеяла и палатки.

Россия не может оккупировать Украину. Они не могут победить в военной сфере, на поле боя. Они не могут выиграть войну. Они систематично разрушают страну. Миллионы украинцев остаются без света. Желание Путина — погрузить страну в темноту зимой, что, само по себе, военное преступление Жозеп Боррель глава дипломатии Евросоюза

По словам Владимира Зеленского, не имея возможности одолеть Украину на поле боя, Россия прибегает к "энергетическому терроризму", от которого, прежде всего, страдает мирное население.

Только по состоянию на сегодняшний вечер около 4,5 миллионов потребителей по аварийным и стабилизационным графикам временно отключены от электроэнергии Владимир Зеленский президент Украины

В то же время несмотря на то, что все указывает на отвод российских войск на Херсонском направлении, украинские военные предупреждают, что признаки побега могут быть частью спланированной провокации.