Встреча Энтони Блинкена и Аналены Бербок

В рамках саммита Большой семерки в Мюнстере прошла встреча госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел ФРГ Анналены Бербок. Политики обсудили войну в Украине и дальнейшие санкции против России. Главы внешнеполитических ведомств осудили российские авиаудары по энергетической и водной инфраструктуре страны.

Министр иностранных дел ФРГ Анналены Бербок:

— Он (В. Путин) выбрал новый метод ведения войны, пытаясь позволить людям голодать, умирать от жажды и замерзать до смерти, намеренно атакуя гражданскую инфраструктуру. И это именно то, что мы как партнеры G7 постараемся предотвратить всеми возможными способами.

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что следует искать дипломатический способ разрешения конфликта, и напомнил о единой позиции США и их союзников а отношении российской агрессии

На встрече так же обсуждался вопрос о привлечении иранских властей к "ответственности за жестокое подавление" протестов и поставки оружия в Россию. Кроме прочего, политики США и Германии затронули тему глобального вызова, исходящего от Китая, и подчеркнули приверженность двух стран к соблюдению прав человека и международного порядка, основанного на установленных правилах.