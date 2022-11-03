"107 на 107": Украина и РФ провели обмен пленными

Среди 107 возвращенных из плена украинских военнослужащих 74 защитника "Азовстали", говорится в сообщении руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

По его информации, Киеву удалось договориться с Москвой о передаче "многих раненых в боях".

"В частности, удалось обменять тяжелораненых и лежачих из Мариуполя, с "Азовстали", ребят с осколочными ранениями рук и ног, огнестрельными ранениями различных частей тела. Есть люди с ампутированными конечностями и ожогами, которые не чувствуют часть лица, с инфицированными ранами", - написал Ермак в телеграм-канале.

Министерство обороны РФ в своем сообщении об обмене военнопленными заявило, что освобожденные россияне "будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях".

Анонсировавший обмен "глава" самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин подчеркнул, что "из общего количества освобожденных 65 человек – из Донецкой и Луганской Народных Республик".

"Скоро они смогут обнять своих близких", - написал Пушилин в телеграм-канале.

Предыдущий обмен пленными состоялся 29 октября. Украина вернула бойцов "Азова", моряка с острова Змеиный и нескольких военных, которые были взяты в плен в чернобыльской зоне. МО РФ сообщило, что возвращены 50 военнослужащих, "которым в плену грозила смертельная опасность".

Самый крупный обмен пленными между РФ и Украиной состоялся 21 сентября. Тогда Киев вернул 205 своих граждан и 10 иностранцев, Москве передали политика Виктора Медведчука и 55 военнослужащих. В тот же день президент РФ Владимир Путин объявил в России "частичную мобилизацию".