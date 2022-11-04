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мир

"Сеятель" Ван Гога под ударом экоактивистов

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 Alexander Kazakevich
Акция группы Ultima Generazione в Палаццо Бонапарте.
Акция группы Ultima Generazione в Палаццо Бонапарте.   -   Авторское право  STRINGER / ANSA / AFP

"Любовь к жизни, а значит и любовь к искусству" – экоактивистки из движения Ultima Generazione ("Последнее поколение") облили гороховым супом картину Винсента Ван Гога "Сеятель на закате солнца" в знак протеста против разработки новых месторождений нефти и газа. Инцидент произошёл в Палаццо Бонапарте в центре Рима.

В заявлении группы борцов с глобальным потеплением говорится, что "ненасильственную акцию" на выставке нужно расценивать не как вандализм, а как "крик отчаяния".

По информации агентства ANSA, устроители выставки готовились к возможному нападению и усилили меры безопасности. Посетителям было запрещено проносить сумки и рюкзаки, при этом одна из активисток спрятала консервную банку в кармане брюк.

Как и в случае с картинами в Потсдаме, Гааге и Лондоне, которых постигла та же участь, шедевр голландского мастера находился под стеклом и не получил серьёзных повреждений.

Министр культуры Италии Дженнаро Сандужилианоосудил произошедшее и заявил, что активистки должны ответить за свои действия в соответствии с законом.