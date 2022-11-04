Растёт число мигрантов, пересекающих белорусско-польскую границу

Число нелегальных мигрантов, пытающихся пересечь белорусско-польскую границу, за последние дни заметно выросло: об этом сообщают в польской погранслужбе. В Варшаве заявляют, что несмотря на меры, введённые после острого кризиса год назад, маршрут по-прежнему активно используется.

Конрад Швед, представитель пограничной службы:

"За последний операционный день мы зафиксировали 124 попытки нелегально пересечь границу из Беларуси в Польшу. Это участки границы, где есть реки или речные заводи. Очень часто для этого используются понтоны".

Гуманитарные организации чрезвычайно обеспокоены состоянием мигрантов, которым приходится пересекать границу между странами с наступлением холодов.

Марианна Вартецка, фонд "Спасение":

"Мы, как и другие организации, которые работают на польско-белорусской границе, получаем от нескольких десятков до нескольких сотен вызовов, просьб о помощи каждый месяц. Люди, которые пересекают границу в холодное время, очень уязвимы и рискуют своим здоровьем и жизнью. В тех условиях, которые там сложились — в диких лесах, озёрах, реках, болотах — легко можно стать жертвой гипотермии — особенно если люди не знают об этих условиях, у них нет снаряжения и они к такому не готовы".

Многие за время скитаний и попыток пересечь границу потеряли родственников и знакомых. Их поисками занимается Международный Красный Крест.

Михал Миколайчик, МККК:

"Речь идёт о нескольких десятках человеческих жизней. Минимум несколько десятков семей напуганы, боятся и ищут их. Среди тех, кто пересекает белорусско-польскую границу, представлены выходцы из более чем 80 стран и регионов. Так что в этом участвуют на самом деле несколько десятков ассоциаций Красного Креста и Красного Полумесяца".

Магдалена Ходовник, Euronews:

"Несколько дней назад в реке было найдено тело пропавшего мужчины. Его опознали и похоронили в Польше. Приближается зима, и условия в лесах вокруг границы становятся всё более и более тяжёлыми".