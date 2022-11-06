Миграционный кризис: "Humanity-1" пустили на Сицилию

Правительство Италии разрешило гуманитарному спасательному судну с мигрантами войти в сицилийский порт Катания и начать высадку несовершеннолетних и людей, которым требуется экстренная медицинская помощь.

Первыми с борта судна Humanity-1 под немецким флагом сошли четверо детей. По сообщению агентства AFP, 144 человека уже находятся на берегу.При этом 35 взрослым мужчинам отказано в высадке.

Представители НКО, зафрахтовавшей судно, осудили решение властей разделить людей, спасённых в море, на две категории. В порту состоялась акция протеста, в которой принял участие Абубакар Сумахоро, выходец из Кот-д'Ивуара, ставший членом Палаты депутатов Италии.

Парламентарий обратился к президенту республики Серджо Маттарелле с призывом "вмешаться, чтобы обеспечить соблюдение закона и конституционной законности".

"Это не идеальное место для такого количества людей, здесь очень тесно, это повышает риск распространения заболеваний", – говорит Люсия Бланко Сото из "Врачей без границ" (MSF).

Накануне Маттео Пьянтедози, занимающий пост главы МВД в правительстве ультраправой Джорджи Мелони заявил, что Италия выполнит свои гуманитарные обязательства, а о судье тех, кому преградят доступ в порт, должна позаботиться страна, под флагом которой зарегистрировано судно.

Сообщается, что Берлин и Париж пообещали Риму принять часть беженцев.

Разрешения на въезд ожидают ещё два судна, перевозящие около 900 человек.