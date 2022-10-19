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Финляндия

Финляндия оградится от России забором

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 Euronews
Собака-ищейка на границе Финляндии с Россией
Собака-ищейка на границе Финляндии с Россией   -   Авторское право  SASU MAKINEN/Lehtikuva

Финляндия еще на шаг приблизилась к одобрению строительства забора вдоль части границы с Россией. Премьер-министр Санна Марин говорит о растущей межпартийной поддержке идеи, предложенной погранслужбой и МВД страны.

Хельсинки обеспокоен возможной крупномасштабной и нелегальной трансграничной миграцией.

Финляндия имеет с Россией самую протяженную границу среди всех членов ЕС — более 1300 км. Исходя из предложенной инициативы, основной участок предлагаемого ограждения длиной до 260 км будет расположен на юго-востоке и севере страны, где происходит большинство пограничных перемещений.

Мы хотим обеспечить достаточную поддержку нашим пограничным силам для осуществления эффективного и надлежащего контроля. Кроме того, мы должны быть готовы к любым деструктивным ситуациям
Санна Марин
премьер-министр Финляндии

Предполагается, что возведение забора займет до четырех лет и обойдется в несколько сотен миллионов евро.

В ближайшее время власти планируют построить пилотный участок ограждения длиной около трех километров, но решение по полноценному проекту может быть отложено до следующего правительства — в Финляндии в апреле 2023 года пройдут всеобщие выборы.