Франция: картину Рембрандта вернули в деревенскую церковь

В разгар летнего сезона ценителям живописи стоит приехать во французскую деревушку Ле Ма Д'Ажёне и посетить местную церковь. Здесь находится картина Рембрандта "Христос на кресте".

Полотно, которое оценивают в миллионы евро, хранилось в церкви практически без присмотра почти двести лет. Лишь недавно были приняты надлежащие меры безопасности.

Арно Пети, член муниципального совета: "Видеть картину "Христос на кресте" - это нечто особенное. Более того, смотреть на нее здесь, в коммуне, где проживают 1500 человек, еще более необычно. Картина была куплена офицером наполеоновской армии в Дюнкерке, в 1804 году. Через год он подарил ее нашему приходу, потому что родился здесь".

Приобретая шедевр, созданный Рембрандтом в 1631 году, покупатель не знал, что полотно принадлежит кисти великого нидерландского живописца.

Арно Пети, членмуниципального совета: "Сейчас картина находится в бронированном хранилище с армированным стеклом. Мы установили и камеры видеонаблюдения. Стекло оснащено сигнализацией. Мы также следим за температурой и влажностью".

Инициалы Рембрандта и год создания картины были обнаружены на полотне в 1959 году. Тогда же установили и подлинность картины. По словам местных властей, охрана произведений живописи в церкви Ле Ма Д'Ажёне была самой простой.

В 2016 году картину вывезли в Бордо; шесть лет спустя ее вернули на прежнее место уже в защищенной раме из дерева, стекла и стали.