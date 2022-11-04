"Возвращайтесь в Африку": Расистский скандал в Нацассамблее Франции

Расистский скандал в Национальной ассамблее.

Депутата от левой партии Непокоренная Франция, рассказывающего о тяжелом положении мигрантов, пересекающих Средиземное море в преддверии зимы, прервал депутат от "Национального объединения", выкриком: "Так возвращайтесь в Африку".

Правда непонятным остается, к кому обращался Грегуар де Фурнас — к мигрантам или к самому депутату конголезского происхождения.

Тем не менее двусмысленная фраза вызвала хаос в нижней палате парламента, заседание было прервано.

30'' Mathilde Panot MP from La France Insoumise (LFI) 1'20-1'34 14''

Матильда Пано, депутат от "Непокорённой Франции":

— Когда он задал этот вопрос, депутат от Национального объединения, господин де Фурнас, выкрикнул ему: "Возвращайся в Африку". Вы осознаете, что произошло? Сегодня ультраправые показали свое истинное лицо.

Элизабет Борн, премьер-министр Франции:

— Я хотела бы сказать, что расизму нет места в нашей демократии. Бюро Национальной ассамблеи будет вынуждено принять санкции.

Яэль Браун-Пиве, председатель Нацассамблеи Франции:

— Я не хочу предсказывать решение бюро, но ситуация достаточно серьезная, и нам необходимо в кратчайшие сроки собраться и совместно обсудить наиболее подходящие санкции.

Сам депутат Национального объединения в свою защиту сказал, что его слова были искажены и не относились к его коллеге Карлосу Мартенсу Билонго.

Де Фурнас подчеркнул, что его партия никогда не скрывала, что выступает против миграции, и обвинил левую партию в манипуляции.