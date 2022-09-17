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Швеция

Стокгольм: протесты против расизма и популизма

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Лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон
Лидер "Шведских демократов" Йимми Окессон   -   Авторское право  Stefan Jerrevång/AP

В Стокгольме сотни человек вышли на акцию протеста против расизма и экстремизма. Манифестацию организовали после того, как на парламентских выборах серьёзного успеха достигла популистская партия "Шведские демократы" во главе с Йимми Окессоном. Движение стало второй по силе партией в Риксдаге, хотя в правящую коалицию его вряд ли возьмут. Свою кампанию популисты строили именно на антиммигрантской риторике.