Франция: убийство 12-летней девочки вызвало новые дебаты о миграции

Правые и ультраправые партии Франции требуют ужесточения миграционного законодательства: с такими заявлениями несколько сотен людей, вместе с публицистом и бывшим кандидатом в президенты Эриком Земмуром, в четверг вышли на площадь Данфер-Рошро в Париже.

Дебаты о миграции разгорелись во Франции с новой силой после того, как выяснилось, что в убийстве 12-летней девочки Лолы, тело которой обнаружили в прошлую пятницу на севере Парижа, подозревают 24-летнюю девушку из Алжира, с августа находившуюся в стране нелегально. В СМИ называют её Дабия Б.

"Мы все несем коллективную ответственность. Страна несет эту ответственность. Сейчас мы предлагаем варианты решения проблемы с документом, который предписывает покинуть территорию Франции, принимаем решения по психиатрии, которую уничтожили в нашей стране много лет назад. Задаемся всеми этими вопросами", — говорит депутат Национальной ассамблеи от "Республиканцев" Орельен Прадье.

"Я абсолютно готов говорить о проблеме иммиграционной политики, но делать это под эмоциональным навесом этой драмы рискованно. Ведь это может повлиять на рассудительность тех, кто должен издавать законы и принимать решения", — считает депутат Национальной ассамблеи от Социалистической партии Жером Гедж.

Ранее правительство Франции признало, что могло действовать эффективнее в вопросах выдворения из страны нелегальных мигрантов.

Между тем к дому, где жила погибшая Лола, люди продолжают приносить цветы, мягкие игрушки и скорбят вместе с её близкими.